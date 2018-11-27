Песков: Военное положение может привести к эскалации конфликта в Донбассе

Представитель Кремля также отметил, что такое решение — внутреннее дело Украины.

Введение на Украине военного положения может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряжённости в конфликтном районе, имеется в виду юго-восток, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что введение военного положения является внутренним делом Украины.

— Это внутреннее дело Украины, но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску, — резюмировал он.

Напомним, после инцидента в Чёрном море лидер Незалежной Пётр Порошенко решил ввести на Украине военное положение на 30 дней. Изначально говорилось о 60 днях, но позже срок был сокращён из-за грядущих выборов в стране. При этом депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что Порошенко пытается "обмануть украинцев".