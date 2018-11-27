Песков не комментирует решение арбитража по иску украинского Ощадбанка против РФ

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Песков не комментирует решение арбитража по иску украинского Ощадбанка против РФ

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Фото: ©РИА Новости/Тарас Литвиненко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует решение Парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка о взыскании с России "ущерба из-за потери активов в Крыму".

— Не могу вам точно сказать, я не располагаю информацией о том, что это был за иск, — пояснил Песков журналистам.

Ранее в украинском банке заявили, что выиграли иск против России. В Ощадбанке утверждали, что арбитраж постановил взыскать с РФ 1,3 млрд долларов плюс проценты. В Минюсте РФ пояснили, что не согласны с решением суда.

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