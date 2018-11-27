Песков: Путин выскажется по инциденту с ВМС Украины, когда посчитает нужным

Представитель Кремля не исключает, что такое заявление может прозвучать во время саммита G20 в Аргентине.

Президент России Владимир Путин непременно озвучит свою позицию по инциденту с ВМС Украины в Чёрном море. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, когда может прозвучать такое заявление, он уточнять не стал.

— Президент это сделает, когда посчитает нужным, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что недооценивать значение и опасность подобных провокаций "было бы не верным". По его словам, российский лидер с самого начала получал всю исчерпывающую информацию о происходящем в акватории.

— Когда время придёт, президент даст все необходимые разъяснения. В том числе у него наверняка будет в Аргентине общение с журналистами, поэтому, я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим, —подытожил он.

Напомним, что ситуация обострилась после инцидента вблизи Керченского пролива, когда три судна украинских ВМС пересекли границу России и были задержаны. После этого Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Москва, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях.