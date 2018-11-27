В Кремле не считают инцидент в Керченском проливе темой для G20

Однако если некоторые вопросы по произошедшему всё же будут подниматься на саммите, то глава государства "даст исчерпывающие пояснения".

Инцидент с тремя украинскими кораблями вблизи Керченского пролива не является темой для предстоящего саммита "Большой двадцатки". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите — это не тема для самого саммита "двадцатки", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что если некоторые вопросы по этой теме всё же будут подниматься на саммите, то президент Владимир Путин "даст исчерпывающие пояснения".

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация.