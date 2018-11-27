Не школа, а тюрьма. В Госдуме призвали отменить досмотр учеников перед ЕГЭ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов призвал отменить процедуру обыска школьников перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
— Когда мы обыскиваем сначала на ЕГЭ, создаётся впечатление не школы, а исправительного учреждения. А потом мы удивляемся, почему субкультура АУЕ (молодёжная субкультура, пропагандирующая тюремные понятия и уклад жизни криминальной среды. — Прим. Лайфа), другие вещи становятся в школах всё популярнее, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".
По словам Чернышова, ранее он выступал в Госдуме с соответствующей инициативой, которая также подразумевает изменение порядка сдачи экзаменов. Депутат считает, что дети и так слишком сильно напуганы ЕГЭ и существующий порядок проведения экзамена ситуацию только усугубляет.
Ранее детский психолог раскритиковал идею отмены ЕГЭ, поскольку изменения в системе образования могут негативно сказываться на поколении, в эпоху которого они происходят.
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