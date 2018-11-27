В Рыбном союзе рассказали о ценах на красную икру к Новому году

В организации считают, что заранее покупать икру и замораживать её — неэффективно.

Исполнительный директор некоммерческой организации "Рыбный союз" Сергей Гудков рассказал, что красная икра в РФ подешевела на 30% и не будет расти в цене к этому Новому году. Об этом информирует агентство "Москва".

— В связи с сезонным фактором осенью, после путины, устанавливается стоимость красной икры, которая держится целый год. Этой осенью цены снизились на 30% по сравнению с прошлым сезоном. Это касается и качественной икры, и средней. И перед Новым годом цена на икру не увеличится. Скорее, наоборот — нужно ждать скидок, которые торговые сети перед праздниками всегда делают. Конечно, количество такой икры ограничено, но зато она ещё дешевле. Скидки будут, а роста цены — не ожидается, — сказал Гудков.

По его словам, покупать икру заранее и замораживать не имеет никакого смысла.

— Единственный смысл замораживать икру — производителям, сразу после добычи. Пока ещё туда не добавлено консервантов и в икре минимальное количество соли. Тогда после разморозки это будет качественный и вкусный продукт. Он очень похож на свежий. А вот замораживать икру после покупки в магазине уже неэффективно и неоправданно. Икра тогда сильно теряет по вкусу. А главное, в этом нет смысла, ведь цена на икру устанавливается осенью, её цена может колебаться в августе, сентябре и октябре, но затем весь сезон не меняется, в том числе перед новогодними праздниками, — уверен Гудков.

Как отмечает агентство, в конце 2016 года Рыбный союз сообщал о росте стоимости красной икры после путины на 10% по сравнению с сезоном 2015-го, а в 2017-м — о росте цен на икру более чем на 30% по сравнению с сезоном 2016-го.