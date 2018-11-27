Песков заявил, что судьба задержанных украинских моряков зависит от суда

Судьба задержанных за нарушение российской границы украинских моряков зависит от решения суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по судьбе украинского экипажа.

Сегодня в Симферополе суд изберёт меру пресечения украинским морякам. Ранее они признались, что действительно провоцировали российских пограничников.