Песков заявил, что судьба задержанных украинских моряков зависит от суда

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Песков заявил, что судьба задержанных украинских моряков зависит от суда

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Судьба задержанных за нарушение российской границы украинских моряков зависит от решения суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по судьбе украинского экипажа.

Сегодня в Симферополе суд изберёт меру пресечения украинским морякам. Ранее они признались, что действительно провоцировали российских пограничников.

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