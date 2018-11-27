Песков заявил, что судьба задержанных украинских моряков зависит от суда

Судьба задержанных за нарушение российской границы украинских моряков зависит от решения суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по судьбе украинского экипажа.
Сегодня в Симферополе суд изберёт меру пресечения украинским морякам. Ранее они признались, что действительно провоцировали российских пограничников.
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