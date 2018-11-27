Генпрокуратура заявила о системных нарушениях по гособоронзаказу в "Роскосмосе"

Таковы результаты проверки за период с 2017 года по первую половину 2018-го (то есть за время работы предыдущего руководства корпорации).

Генпрокуратура выявила системные нарушения законодательства в работе "Роскосмоса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. Речь идёт о периоде с 2017 года по первую половину 2018 года. По фактам нарушений в работе "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел.

— Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы, — проинформировал он.

Всего, по словам Куренного, Генпрокуратурой было выявлено 1700 случаев нарушения закона со стороны деятельности госкорпорации.

Напомним, что пару дней назад глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал "Роскосмос" рекордсменом по нарушениям в сфере финансов. По его словам, из бюджета компании было утрачено несколько миллиардов. В "Роскосмосе" нарушения признали, указав, что все они относились к 2017 году и были связаны с деятельностью прежней администрации компании.