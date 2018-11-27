Песков назвал эффективным новый формат заседания президиума Госсовета

На прошедшей в Ялте встрече между главой государства и руководителями регионов состоялся неформальный диалог.

Новый формат проведения президиума Госсовета показал свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Формат показал свою эффективность. Собственно, это не формат одного заседания с участием президента, это формат, который был растянут на несколько суток. Работа шла по секциям, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля объяснил, что закрытый режим Госсовета был необходим для создания атмосферы, благоприятствующей откровенному и прямому обмену мнениями по самым важным вопросам, которые "связаны с реализацией стратегических задач".

— Самое главное, что это первый опыт такого структурированного, насыщенного по содержанию общения с руководителями регионов, — добавил Песков.

Госсовет состоялся в Ялте на прошлой неделе. Его новый формат подразумевал неформальный диалог президента Владимира Путина с руководителями регионов. Участники мероприятия пришли на заседание без галстуков.