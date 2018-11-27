Песков призвал дождаться решения КС по делу о границе Ингушетии и Чечни

В Кремле пояснили, что до вердикта Конституционного суда страны неверно было бы давать какую-либо оценку этому соглашению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться решения Конституционного суда по делу об установлении границы между Чечнёй и Ингушетией. Кремль будет опираться на это решение в оценке договора, пояснил он.

— Сегодня (этот вопрос. — Прим. ред.) рассматривает Конституционный суд, поэтому сейчас давать какую-то оценку абсолютно невозможно и было бы неверно, — пояснил Песков, призывая дождаться итогов решения КС.

Сегодня КС России рассматривает вопрос конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй и закона, утвердившего эту договорённость.

Как уже сообщал Лайф, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали закон об установлении административной границы между регионами. Она не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.