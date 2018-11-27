Песков отверг предложение США о прямых переговорах Путина и Порошенко

Читайте также

Песков отверг предложение США о прямых переговорах Путина и Порошенко

23

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Представитель Кремля напомнил, что пограничники РФ уже "умиротворили" нарушителей российской границы.

Инцидент в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах президентов России и Украины — Владимира Путина и Петра Порошенко, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей госграницы Российской Федерации, — прокомментировал Песков предложение американского госсекретаря Майка Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса.

Представитель Кремля напомнил, что нарушителей границы будут судить.

— Вот и всё умиротворение, здесь нечего умиротворять, — резюмировал Песков.

Он также напомнил, что есть обычный порядок прохода судов, в том числе военных. По его словам, этот порядок неоднократно использовался украинскими моряками.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×