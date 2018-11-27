Песков отверг предложение США о прямых переговорах Путина и Порошенко

Инцидент в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах президентов России и Украины — Владимира Путина и Петра Порошенко, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей госграницы Российской Федерации, — прокомментировал Песков предложение американского госсекретаря Майка Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса.
Представитель Кремля напомнил, что нарушителей границы будут судить.
— Вот и всё умиротворение, здесь нечего умиротворять, — резюмировал Песков.
Он также напомнил, что есть обычный порядок прохода судов, в том числе военных. По его словам, этот порядок неоднократно использовался украинскими моряками.
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