Наёмника Генриха, воевавшего на стороне Украины в Донбассе, осудили на 3,5 года

В 2014 году он воевал на стороне украинских националистов против населения ДНР, убивая не только ополченцев, но и мирных жителей.

Сергей Ильин, воевавший в Донбассе на стороне украинских националистов, приговорён к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Чувашия.

— Установлено, что Ильин в период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года за денежное вознаграждение в размере 4 тысяч гривен принимал участие в качестве стрелка (позывной Генрих) в составе одного из украинских националистических батальонов в вооружённом конфликте с силами народного ополчения самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что в ходе боевых действий он открывал стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям. Кроме того, Ильин неоднократно размещал в социальных сетях материалы, направленные на разжигание межнациональной розни и реабилитацию нацизма, а также провоцирующие экстремистскую деятельность.

Суд приговорил Ильина к трём с половиной годам колонии общего режима с лишением права администрировать сообщества в социальных сетях сроком на два года. Помимо этого, он проходит обвиняемым по делу о распространении наркотиков: в начале 2018 года его арестовали в Чебоксарах с 11,5 грамма синтетического наркотического вещества. Суд по этому делу состоится позднее.