Юлия Чичерина записала песню на стихи колумниста Лайфа

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Юлия Чичерина записала песню на стихи колумниста Лайфа

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Юлия Чичерина. Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

Композиция посвящена Арсену Павлову (Мотороле), который был убит в 2016 году в лифте собственного дома.

Колумнист Лайфа, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов стал автором стихов для песни Юлии Чичериной "Пересвет". Композиция посвящена комбату Мотороле. Клип на песню опубликован на YouTube.

Чичерина давно хотела сделать метафорическую историю в память о Мотороле, с которым была хорошо знакома. Он ей виделся древнерусским воином, готовым принять самый тяжёлый бой.

Стихотворение было написано в августе этого года в электричке.

— Стихи я написал, когда ехал в электричке в августе этого года: возвращался от Юлии из гостей, — рассказал Лайфу Пегов.

Музыку написала сама исполнительница. Буквально за одно утро.

— Думаю, из-за того что сейчас я активно сотрудничаю с Донецким и Луганским симфоническими оркестрами, родилась эта музыка. Это самое эпичное произведение в моём репертуаре, и в их исполнении это будет потрясающе мощно и неповторимо. А стихи, написанные моим другом Семёном Пеговым, очень быстро и мастерски создали эту песню, — сказала Чичерина Лайфу.

С исполнительницей они общаются около четырёх лет: познакомились после её очередного концерта в Донбассе.

— После очередного концерта мы вместе с Моторолой подошли пообщаться за кулисы. Оказалось, что Юля тоже о нас слышала. Так завязалась дружба, которая продолжается и по сей день, — рассказал Пегов.

Арсен Павлов (позывной — Моторола) был убит 16 октября 2016 года. Командира "Спарты" взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

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