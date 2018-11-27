Юлия Чичерина записала песню на стихи колумниста Лайфа

Композиция посвящена Арсену Павлову (Мотороле), который был убит в 2016 году в лифте собственного дома.

Колумнист Лайфа, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов стал автором стихов для песни Юлии Чичериной "Пересвет". Композиция посвящена комбату Мотороле. Клип на песню опубликован на YouTube .

Чичерина давно хотела сделать метафорическую историю в память о Мотороле, с которым была хорошо знакома. Он ей виделся древнерусским воином, готовым принять самый тяжёлый бой.

Стихотворение было написано в августе этого года в электричке.

— Стихи я написал, когда ехал в электричке в августе этого года: возвращался от Юлии из гостей, — рассказал Лайфу Пегов.

Музыку написала сама исполнительница. Буквально за одно утро.

— Думаю, из-за того что сейчас я активно сотрудничаю с Донецким и Луганским симфоническими оркестрами, родилась эта музыка. Это самое эпичное произведение в моём репертуаре, и в их исполнении это будет потрясающе мощно и неповторимо. А стихи, написанные моим другом Семёном Пеговым, очень быстро и мастерски создали эту песню, — сказала Чичерина Лайфу.

С исполнительницей они общаются около четырёх лет: познакомились после её очередного концерта в Донбассе.

— После очередного концерта мы вместе с Моторолой подошли пообщаться за кулисы. Оказалось, что Юля тоже о нас слышала. Так завязалась дружба, которая продолжается и по сей день, — рассказал Пегов.

Арсен Павлов (позывной — Моторола) был убит 16 октября 2016 года. Командира "Спарты" взорвали в лифте собственного дома в Донецке.