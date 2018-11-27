Причиной стала замена в украинском государстве советской системы санэпиднадзора на биологические лаборатории, которые контролируют США.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине представляет угрозу для соседних стран. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

— На состоявшейся на днях встрече секретарей советов безопасности стран СНГ отмечалось, что на Украине ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация, — сказал он.

По словам Патрушева, советская система санэпиднадзора на Украине полностью была заменена на контролируемые Соединёнными Штатами Америки биологические лаборатории.

— В результате на Украине — неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулёзу, дифтерии и кори, что представляет угрозу для соседних стран, — резюмировал он.