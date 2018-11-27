Корь и туберкулёз. В Совбезе РФ заявили о чрезвычайной ситуации на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине представляет угрозу для соседних стран. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".
— На состоявшейся на днях встрече секретарей советов безопасности стран СНГ отмечалось, что на Украине ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация, — сказал он.
По словам Патрушева, советская система санэпиднадзора на Украине полностью была заменена на контролируемые Соединёнными Штатами Америки биологические лаборатории.
— В результате на Украине — неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулёзу, дифтерии и кори, что представляет угрозу для соседних стран, — резюмировал он.
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