Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в доме в Псковской области

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Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в доме в Псковской области

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Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Предположительно, погибшие были приезжими из Ленинградской области, они были незнакомы с соседями.

В Куньинском районе Псковской области в результате пожара в доме погибло шесть человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

— На месте пожара общее число погибших составляет шесть человек. По предварительным данным, там проживали двое взрослых и четверо детей. Тела нашли во время разбора завалов, — заявила собеседник агентства.

По словам главы района, погибшие, предположительно, приехали в деревню недавно из Ленинградской области и были незнакомы с местными жителями. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин пожара.

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