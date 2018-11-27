Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в доме в Псковской области

Предположительно, погибшие были приезжими из Ленинградской области, они были незнакомы с соседями.

В Куньинском районе Псковской области в результате пожара в доме погибло шесть человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

— На месте пожара общее число погибших составляет шесть человек. По предварительным данным, там проживали двое взрослых и четверо детей. Тела нашли во время разбора завалов, — заявила собеседник агентства.

По словам главы района, погибшие, предположительно, приехали в деревню недавно из Ленинградской области и были незнакомы с местными жителями. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование причин пожара.