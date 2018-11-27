"Было неизбежно". Краско после расставания с молодой женой вернулся к бывшей

Актёр настоял на том, чтобы бракоразводный процесс прошёл "по-человечески и нормально".

88-летний актёр театра и кино Иван Краско после расставания с 28-летней Натальей Шевель вернулся к бывшей супруге — Наталье Валь. Об этом он рассказал порталу 78.ru.

— Ну как мы живём? Хорошо мы живём. С Натальей Николаевной Шевель мы развелись, потому что это было неизбежно, — сказал он.

Краско отмечает, что он настоял на том, чтобы бракоразводный процесс прошёл "по-человечески и нормально". Актёр добавил, что с Шевель они остались друзьями.

— Нам нечего делить, потому что и нет ничего. Без всяких скандалов, которые так любит центральное телевидение, — сказал Краско.

По его словам, Шевель временами до сих пор живёт в его квартире, где ранее они были вместе. Актёр же против этого не возражает.