Путин вручил госнаграды Чуриковой, Збруеву и Лещенко

Деятели культуры, науки и искусства получили из рук президента ордена "За заслуги перед Отечеством".

Президент России Владимир Путин сегодня вручает государственные награды. Среди тех, кто будет отмечен памятными орденами и медалями, деятели культуры, науки и спорта, бизнесмены и общественники.

Так, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени на церемонии в Кремле президент вручил певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой, председателю общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову и президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени из рук президента получат главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и актёр Александр Збруев. Вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и бизнесмен Алишер Усманов удостоены орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени.