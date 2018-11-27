Сняла порчу. На Урале сотрудница ломбарда под гипнозом вынесла кассу экстрасенсу

Впоследствии женщина призналась, что действовала как будто во сне и не понимала, что она делает.

В Екатеринбурге сотрудница ломбарда вынесла из кассы все деньги и отдала неизвестному человеку, который представился экстрасенсом. Об этом сообщает издание Е1.RU.

Инцидент произошёл 26 ноября. Женщина вошла в помещение ломбарда, представилась экстрасенсом, взяла у сотрудницы номер телефона, а потом звонила ей и говорила, что на неё наложена порча, которую нужно срочно снять, иначе продавщица умрёт.

Напуганная продавщица договорилась с экстрасенсом о встрече в магазине, чтобы ей помогли. Чтобы "спастись", экстрасенс предложила сотруднице наполнить её сумку золотом и деньгами, что она и сделала.

По предварительным данным, экстрасенс вынесла из ломбарда несколько миллионов рублей. В дальнейшем потерпевшая призналась, что в тот момент она не понимала, что делает, и находилась словно во сне. Женщина обратилась в полицию, однако если "целительницу" не найдут, то причинённый ущерб придётся возмещать ей.