Путин: Россия уверенно завоёвывает спортивный олимп, несмотря на внешние факторы

Российские спортсмены, несмотря на "внешние факторы", продолжают добиваться больших успехов в международных соревнованиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.
— В последние годы, несмотря на внешние факторы — скажу так, очень аккуратно, — Россия тем не менее уверенно завоёвывает мировой спортивный олимп, — сказал Путин.
По мнению главы государства, большую роль в успехах спортсменов играют "высококлассные тренеры".
Сегодня Владимир Путин вручает государственные награды. Среди деятелей спорта, кто будет отмечен памятными орденами и медалями, — главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, бывший главный тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок, старший тренер сборной РФ по самбо Юрий Борисович, тренер сборной России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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