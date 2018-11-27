Путин: Масштабные прорывы совершают те, кто искренне заботится о России

Глава государства также отметил, что лауреаты наград добились высот в профессии благодаря труду и таланту.

Президент России Владимир Путин, награждая лауреатов государственных наград в Кремле, заявил, что масштабные прорывы совершают те, кто искренне заботится о России.

— Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за её процветание, — сказал президент.

Напомним, что российский лидер ранее вручил государственные награды деятелям культуры, науки и спорта, бизнесменам и общественникам.

В частности, орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получили певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова.