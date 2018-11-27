В Киеве оперируют Надежду Савченко

У арестованного за госизмену нардепа обострилась старая армейская травма. Савченко несколько месяцев ожидала медицинской помощи в одном из киевских СИЗО.

Депутата Верховной рады, украинскую лётчицу Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, в эти минуты оперируют в одной из больниц города Киева.

— Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Её осматривали три специалиста, и все сошлись на том, что оперировать нужно, — приводит слова её сестры (Веры Савченко) издание "Украинская правда".

Сразу после операции пациентку планируют доставить в СИЗО. Этот факт возмутил её родственников, которые рассчитывают, что ей должны дать хотя бы сутки, чтобы отойти от наркоза под присмотром врачей.

— Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать! — заявила сестра нардепа.

Напомним, что в 2016 году Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае 2016 года президент РФ помиловал Савченко, она вернулась на родину. Однако сейчас она находится под арестом на Украине. Её обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. 25 октября арестованной за госизмену Савченко продлили срок ареста ещё на два месяца.