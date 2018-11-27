На стартовом столе космодрома Восточный нашли критический дефект

Стоимость контракта на устранение всех обнаруженных нарушений составляет 4,9 млн рублей.

На стартовом столе ракеты "Союз-2" космодрома Восточный обнаружили критический дефект. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на договор подряда, который размещён на сайте госзакупок.

— Деформационный шов фундаментной плиты блоков А, Б на отм. — 16.000 выполнен не по проекту 860/1 С-1-СП2.1 (изм. 2). Дефект критический, — говорится в документе.

Согласно договору, предполагается разработка технических решений, корректировка рабочей и сметной документации, замена проектного оборудования и материалов.

Помимо деформации шва в плите фундамента, специалисты также обнаружили такие дефекты, как протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки. Ряд нарушений был в резервуарах-накопителях дождевых вод и документации.

Стоимость контракта на устранение всех обнаруженных дефектов — 4,9 млн руб.

Как уже сообщал Лайф, в сентябре стало известно, что под стартовым столом на Восточном нашли пустоты. На их ликвидацию выделили 4,57 миллиона рублей.