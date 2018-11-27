Путин признался, что гордится российскими космонавтами

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Путин признался, что гордится российскими космонавтами

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Фото: © flickr.com/NASA

Глава государства особо отметил лётчика-космонавта Сергея Рыжикова, который удостоен звания Героя России.

Президент России Владимир Путин признался, что гордится отечественными космонавтами. Об этом глава государства заявил, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

— Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства! — сказал российский лидер.

В частности, Путин особо отметил лётчика-космонавта Сергея Рыжикова, который удостоен звания Героя России за проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полёта.

По словам президента, Рыжиков и другие награждённые отличились "искренней заботой о России".

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