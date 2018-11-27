Путин признался, что гордится российскими космонавтами

Президент России Владимир Путин признался, что гордится отечественными космонавтами. Об этом глава государства заявил, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
— Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства! — сказал российский лидер.
В частности, Путин особо отметил лётчика-космонавта Сергея Рыжикова, который удостоен звания Героя России за проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полёта.
По словам президента, Рыжиков и другие награждённые отличились "искренней заботой о России".
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