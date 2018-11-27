Центробанк опроверг данные о массовой блокировке переводов на небольшие суммы

На сегодняшний день это возможно только при подозрении, что доступ к счёту получили злоумышленники. Но вот назначение платежа или происхождение средств банк уж точно запрашивать не должен.

В Центробанке прокомментировали публикации СМИ о том, что крупные российские банки якобы стали требовать от клиентов отчёта о незначительных денежных переводах. В интервью "Российской газете" представители регулятора пояснили, что на сегодняшний день блокировка платежа возможна по двум основаниям: либо при подозрении, что доступ к счету получили злоумышленники, либо когда банк обязан проверить экономическую обоснованность транзакции.

Первый сценарий предполагает, что банк просто должен связаться с клиентом для подтверждения проведения платежа. Второй же касается сумм свыше 600 тысяч рублей: небольшие переводы физлиц под эти критерии не подпадают.

— Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало, — подчеркнул в беседе с РГ представитель регулятора.

Напомним, что "Известия" ранее сообщили о практике нескольких российских банков требовать предоставления документов, которые подтверждают обоснованность денежных переводов до 1000 рублей. Эксперты считают, что так финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам.

Но вот в Сбербанке, который тоже фигурирует в статье, уже заверили, что они блокируют операции по карте только в случае угрозы мошенничества.