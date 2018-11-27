"Вопрос закрыт". Эксперт счёл нелогичной идею увеличить возраст продажи алкоголя

Вадим Дробиз отметил, что потребление крепких напитков в России начинается до 18 лет, а потому смысла в новом запрете нет.

Идея увеличить возраст продажи алкоголя лишена логики и здравого смысла, а для властей этот вопрос закрыт. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Никто не собирается даже и рассматривать этот вопрос, я думаю, что он закрыт. Закрыт, потому что здравый смысл. Его уже столько раз за последние десять-пятнадцать лет обсуждали — в Госдуме, в Совете Федерации, что фактически вопрос закрыт, — отметил Дробиз.

Эксперт поясняет, что это не означает, будто депутаты выступают против употребления молодёжью алкоголя. По его мнению, в данном вопросе отсутствует взаимосвязь между запретом продаж и потреблением крепких напитков. Он также отметил, что изучал эту проблему в США.

— Пик потребления алкоголя в США — с 18 до 21 года, с 21 идёт спад. Это официальные данные. Потребление также начинается с 13–14 лет, как и в России. Так вот главный аргумент против введения запрета на 21 год в России — именно заявление самого Минздрава и Роспотребнадзора, что потребление даже при запрете до 18 всё равно начинается в 12–13 лет. Если не работает этот запрет, то какой смысл создавать другой? — подытожил Дробиз.

Ранее Лайф рассказывал, что по результатам опроса ВЦИОМ 78% россиян выступают за увеличение возраста продажи алкоголя.