Волны до 5 метров. На Крым обрушится мощный шторм

Ухудшение погоды ожидается на Крымском полуострове в последние дни ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
По прогнозам синоптиков, уже 27 ноября высота волн в Чёрном и Азовском морях будет достигать двух метров. На следующий день она увеличится до трёх метров, а к 30 ноября — до четырёх-пяти метров. Шторм обрушится на Крым в связи с приходом южного циклона.
Завтра, 28 ноября, в регионе ожидается сильный мокрый снег, ветер усилится до 17–22 метров в секунду. 29 и 30 ноября температура воздуха понизится до минус двух — минус семи градусов.
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