Волны до 5 метров. На Крым обрушится мощный шторм

Стихия будет бушевать в Азовском море, а также в северной и северо-восточной частях Чёрного моря.

Ухудшение погоды ожидается на Крымском полуострове в последние дни ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, уже 27 ноября высота волн в Чёрном и Азовском морях будет достигать двух метров. На следующий день она увеличится до трёх метров, а к 30 ноября — до четырёх-пяти метров. Шторм обрушится на Крым в связи с приходом южного циклона.

Завтра, 28 ноября, в регионе ожидается сильный мокрый снег, ветер усилится до 17–22 метров в секунду. 29 и 30 ноября температура воздуха понизится до минус двух — минус семи градусов.