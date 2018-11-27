Настоятельница Покровского монастыря пригласила Путина посетить обитель

Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве игуменья Феофания пригласила российского лидера Владимира Путина посетить обитель. Об этом она заявила на вручении государственных наград в Кремле.

Путин наградил игуменью Феофанию орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", она, в свою очередь, подарила главе государства икону.

— Благодарю за такую высокую награду. Это исторически важно. И благодарю Господа, что Господь помог нам восстановить памятник федерального значения, который Московская патриархия мне доверила, — это Покровский женский монастырь, который посещают миллионы паломников, — отметила она.