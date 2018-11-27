"До последнего издыхания". Винер-Усманова пообещала исполнить завет матери

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова на церемонии вручения госнаград в Кремле пообещала исполнить завет матери. Об этом именитая спортсменка сказала, когда президент РФ Владимир Путин вручал ей орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

— У нас, между прочим, художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом, по статистике. И я рада, что девочки, будущие матери, жены составят честь и славу нашей страны. И моя мама мне сказала: "До последнего издыхания ты должна сидеть в зале", что я и буду делать, — сказала Ирина Винер-Усманова.

Сегодня российский лидер вручил государственные награды. Среди тех, кто отмечен памятными орденами и медалями, — деятели культуры, науки и спорта, бизнесмены и общественники.