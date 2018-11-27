Фурманов: В России никогда не было такого внимания к культуре, как сегодня

По словам театрального деятеля, он чувствует поддержку "государства, ищущего новые формы существования культуры".

Основатель и худрук Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени А. Миронова Рудольф Фурманов на церемонии вручения наград в Кремле отметил, что никогда в России не уделялось такого внимания культуре, как сегодня.

— Для меня большая честь сегодня получать эту высокую награду. Я житель блокадного Ленинграда. Я помню, как по крупицам восстанавливали потом сокровища российской культуры. Мне кажется, никогда не было такого внимания к культуре, как сегодня. Мы гордимся тем, что так много государственных театров есть в стране. Я чувствую поддержку государства, ищущего новые формы существования культуры, — подчеркнул Фурманов.

Он отметил, что Год театра в 2019 году — это большое событие для страны, которое будет иметь огромный успех.

— В указ об объявлении Годом театра 2019 года вложен большой смысл, это особое внимание к его величеству артисту, — уверен он.

Церемония вручения госнаград деятелям культуры и спорта проходит сегодня в Кремле. Президент России Владимир Путин вручил Рудольфу Фурманову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.