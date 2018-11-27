Чурикова прочитала стих Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручения госнаград

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Чурикова прочитала стих Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручения госнаград

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Инна Чурикова. Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Получая награду, она поблагодарила своих учителей — худрука "Ленкома" Марка Захарова и своего мужа — режиссёра Глеба Панфилова.

Актриса Инна Чурикова прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручения государственных наград. Российский лидер Владимир Путин вручил ей Орден за заслуги перед Отечеством I степени.

Получая награду, актриса поблагодарила своих учителей — художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и своего мужа — режиссёра Глеба Панфилова.

— У меня их (учителей) было много, я закончила Щепкинское училище. У меня были учителя в моём театре, худрук Марк Анатольевич Захаров, у меня были замечательные режиссёры, с которыми я работала в фильмах, спектаклях, — сказала Чурикова.

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