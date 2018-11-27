Чурикова прочитала стих Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручения госнаград

Актриса Инна Чурикова прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Родная земля" на церемонии вручения государственных наград. Российский лидер Владимир Путин вручил ей Орден за заслуги перед Отечеством I степени.
Получая награду, актриса поблагодарила своих учителей — художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и своего мужа — режиссёра Глеба Панфилова.
— У меня их (учителей) было много, я закончила Щепкинское училище. У меня были учителя в моём театре, худрук Марк Анатольевич Захаров, у меня были замечательные режиссёры, с которыми я работала в фильмах, спектаклях, — сказала Чурикова.
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