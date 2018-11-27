Певица Валерия на вручении госнаград тепло вспомнила своего учителя Кобзона

По мнению исполнительницы, сегодня самое время и место вспомнить великого артиста, который в этом году ушёл из жизни.

Певица Валерия на церемонии вручения государственных наград, где она была удостоена ордена Почёта, выразила благодарность своему учителю и наставнику — народному артисту СССР Иосифу Кобзону, который, по её словам, привёл её в профессию.

— Я — счастливый человек, поскольку занимаюсь любимым делом более 25 лет и понимаю, что музыка обладает невероятной силой. Она объединяет людей самых разных национальностей, вероисповеданий, и я каждый раз нахожу подтверждение на своих концертах, где бы я ни выступала, — сказала Валерия.

Артистка считает, что самая главная награда для исполнителя — "просто иметь возможность выходить к зрителю".

Валерия отметила, что "один в поле не воин", и поблагодарила всех авторов, единомышленников и своего "главного фаната" — мужа Иосифа Пригожина — за помощь.

— Конечно, хочется сказать огромное спасибо учителям и наставникам. Сегодня, наверное, самое время и место вспомнить великого артиста, который в этом году ушёл из жизни, моего учителя — Иосифа Давыдовича Кобзона. Он привёл меня в профессию, я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там смотрит на нас и радуется, — сказала певица.

Народный артист СССР, депутат ГД Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после долгой болезни.