Пожар в Ярославской области унёс жизни трёх маленьких детей

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Пожар в Ярославской области унёс жизни трёх маленьких детей

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в деревне Медягино Ярославского района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— В результате пожара погибли трое малолетних детей (предварительно, в возрасте от 0 до 3 лет). Точные данные о личности погибших детей устанавливаются, — говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара пока не известна. Данных о родителях, были ли они дома, пока тоже не поступало. По факту гибели малышей завели уголовное дело.

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