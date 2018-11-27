Украина ограничила пропуск россиян на границе с Крымом

Украинцев и граждан других стран пропускают через украинские пункты без ограничений в обе стороны.

В Херсонской области ввели ограничения по пропуску граждан России на границе с Крымом. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

Режим ограниченного пересечения границы на пунктах Чаплинка, Чонгар и Каланчак начал действовать вечером 25 ноября.

— Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно, — приводит его слова агентство УНН.

При этом граждан Украины и других стран пропускают через украинские пункты пропуска без ограничений в обе стороны.

Ранее Верховная рада одобрила введение 30-дневного военного положения в отдельных областях Украины. О военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ. Действия Украины расценены Россией как провокация.