МИД обратился к россиянам с предупреждением из-за обострения ситуации на Украине

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности на Украине в связи с обострением политической обстановки. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter ведомства.
#Украина - резкое обострение внутриполитической ситуации; введение военного положения; усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян; гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности pic.twitter.com/hdRZh3fXaF— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 27 ноября 2018 г.
— Украина — резкое обострение внутриполитической ситуации; введение военного положения; усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян; гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности, — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Президент Украины Пётр Порошенко решил ввести на Украине военное положение на 30 дней. Изначально говорилось о 60 днях, но позже срок был сокращён из-за грядущих выборов в стране.
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