Жене замглавы полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими, которое устроила супруга замглавы местной полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авария произошла ещё 17 октября на Симферопольском шоссе. В остановившийся из-за поломки минивэн Mitsubishi влетел автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого была женщина. В результате пятеро пассажиров Mitsubishi погибли, ещё двое пострадали.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемая — жена заместителя главы управления МВД по городскому округу Подольск.

— В отношении водителя "тойоты" ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — подтвердила Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина под подпиской о невыезде. По этой статье ей может грозить до семи лет заключения.