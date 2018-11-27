Сенатор Сандерс может принять участие в выборах президента США

Он заявил, что будет баллотироваться в том случае, если будет "лучшим кандидатом", чтобы одержать победу над Дональдом Трампом в 2020 году.

Американский сенатор Берни Сандерс в интервью журналу New York Magazine заявил, что может принять участие в выборах президента США в 2020 году.

Сандерс заявил, что будет баллотироваться в президенты в том случае, если именно он будет "лучшим кандидатом", чтобы одолеть действующего лидера страны Дональда Трампа. В случае если выяснится, что кто-то "может справиться с этой работой лучше", чем Сандерс, он приложит все усилия для победы этого кандидата.

— Я не один из тех сыновей мультимиллионеров, чьи родители сказали им, что они станут президентами США. Я не просыпаюсь утром со жгучим желанием быть президентом, — заявил Сандерс.

Напомним, в 2016 году Сандерс баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии уступил Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла выборы Трампу. Как выяснилось позднее, руководство Демократической партии изначально подыгрывало Клинтон, несмотря на то что Сандерс по социологическим опросам опережал Трампа, из-за чего вынужден был уйти в отставку.