"Защитит от всего". Игуменья Феофания рассказала о подаренной Путину иконе

Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве игуменья Феофания в беседе с Лайфом рассказала, от чего защищает икона Святой Матроны, которую она подарила президенту России Владимиру Путину в ходе вручения главой государства госнаград в Кремле.
— Она (икона — Прим. ред.) защищает от всего. Чтобы она охраняла его на нелёгком президентском посту. Это, конечно, очень сложно, — сказала игуменья Феофания.
Напомним, что Путин наградил игуменью Феофанию орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Получая награду, настоятельница монастыря пригласила президента посетить обитель.
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