"Защитит от всего". Игуменья Феофания рассказала о подаренной Путину иконе

Глава государства наградил настоятельницу орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а она преподнесла ему ответный подарок —образ Матроны Московской.

Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве игуменья Феофания в беседе с Лайфом рассказала, от чего защищает икона Святой Матроны, которую она подарила президенту России Владимиру Путину в ходе вручения главой государства госнаград в Кремле.

— Она (икона — Прим. ред.) защищает от всего. Чтобы она охраняла его на нелёгком президентском посту. Это, конечно, очень сложно, — сказала игуменья Феофания.

Напомним, что Путин наградил игуменью Феофанию орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Получая награду, настоятельница монастыря пригласила президента посетить обитель.