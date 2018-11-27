Лавров не видит необходимости в посредниках по инциденту в Керченском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит необходимости в посредниках для решения инцидента в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины устроили провокацию и нарушили российскую границу.

— Я не вижу необходимости в каких-то посредниках, — сказал министр иностранных дел по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Лавров призвал послать Киеву сильный сигнал, чтобы таких провокаций больше не допускалось, если на Западе не хотят, чтобы подобные инциденты происходили и впредь.

Как уже сообщалось, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Президент Украины Пётр Порошенко решил ввести в стране военное положение на 30 дней. Изначально говорилось о 60 днях, но позже срок был сокращён из-за грядущих выборов в стране.