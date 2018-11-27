В Киеве эвакуировали два ж/д вокзала после сообщений о бомбе

При этом задержки в движении поездов нет. Посадка производится через прилегающие к зданию переходы.

Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба Украинских железных дорог.

— Сегодня в 12:42 (13.42 мск) на горячую линию Национальной полиции поступило сообщение от неизвестного лица о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве, — указано в сообщении.

Все работники и пассажиры ж/д вокзалов были эвакуированы. При этом задержек в движении поездов нет. Посадка производится через прилегающие к зданию переходы.