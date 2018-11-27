Так месяц или два? На Украине произошла путаница из-за указа о военном положении

В выпуске, который должен выйти завтра, 28 ноября, ошибка будет исправлена, а виновные будут наказаны.

Правительственная газета Украины "Урядовый курьер" ошибочно напечатала указ украинского лидера Петра Порошенко о введении в действие решения СНБО о военном положении. В частности, издание указало, что он будет введён на 60 дней, а не на 30.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, ответственные за ошибку будут наказаны.

— В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ, — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, что накануне Верховная рада одобрила указ украинского президента о введении военного положения на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу в Чёрном море и были задержаны.