ОНФ представит мобильное приложение для контроля за исполнением майских указов

Программа позволит любому человеку оценить, как исполняются задачи и достигаются показатели документа в его регионе.

Активисты Общероссийского народного фронта планируют на съезде, который состоится в Москве 29 ноября, представить мобильное приложение, помогающее наблюдать за исполнением майских указов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба движения.

— На съезде ОНФ мы планируем запустить технологическую новинку. Это будет приложение "Народный контроль", которое позволит любому человеку оценить, как исполняются задачи и достигаются показатели майского указа в его регионе, — цитирует пресс-служба руководителя исполкома организации Алексея Анисимова.

Он заявил, что приложение позволит ОНФ расширить количество экспертов и привлечь "как можно больше неравнодушных жителей страны".

— Напомню, что Владимир Путин в октябре поручил ОНФ контролировать исполнение майского указа, и чем больше в этом процессе будет участников, тем больше шансов на оперативную и объективную оценку изменений. Каждый скачавший приложение станет народным контролёром, сможет принять участие в этой работе... и внести вклад в благополучие своей семьи и страны, — подчеркнул Анисимов.

Как напомнили в пресс-службе, ключевым вопросом форума 29 ноября станет организация контроля за исполнением майского указа и за реализацией 12 национальных проектов, определённых этим указом.

— Ещё одной задачей съезда будет избрание нового состава Центрального штаба ОНФ, — говорится в сообщении.

Ожидается, что съезд посетят более четырёх тысяч человек со всей страны.