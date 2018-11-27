Десятки человек пострадали в результате пожара в немецкой школе

Возгорание случилось на первом этаже здания, в туалете. Многие пострадали из-за отравления угарным газом.

В немецком городе Фюрте в результате пожара в школе пострадали 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщает Bild.

Ludwig-Erhard-Schule in Fürth - Viele Schüler bei Brand verletzt https://t.co/Rwj6VgnZes — BILD News (@BILD_News) 27 ноября 2018 г.

Сообщается, что возгорание случилось на первом этаже здания, в туалете. Как отметили представители полиции, большинство учеников и преподавателей пострадали из-за отравления угарным газом. Эвакуировано было 120 человек.

Пожарные сумели оперативно взять огонь под свой контроль. Причины происшествия пока не известны.