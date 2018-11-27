Задержанный украинский моряк рассказал о приказе стрелять по кораблям России

Перед выходом в море у военных отобрали телефоны и запретили говорить близким подробности плавания.

Украинский моряк Андрей Артеменко, задержанный в связи с инцидентом в Керченском проливе, перед выходом в море рассказал некоторые секретные должностные инструкции. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на родственников военного.

Также отмечается, что перед выходом в море у моряков забрали телефоны и запретили сообщать родным подробности плавания. Несмотря на это Артеменко проговорился об указаниях ВМС.

— Говорили, что если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ, — приводит портал слова родственницы военнослужащего.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию.

Позже были задержаны 24 украинских моряка. На допросе они признались в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении её законодательства.