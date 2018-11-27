В Калининграде полиция ищет "кантоненавистников", осквернивших могилу философа

В Калининграде группа неизвестных облила краской памятник философу Иммануилу Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета, и его могилу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя БФУ Юлию Шкуркину.

— Пострадали сама фигура Канта и постамент, они залиты белой и розовой краской. Сейчас сотрудники университета пытаются смыть краску. В дальнейшем может последовать заявление в полицию о поиске и наказании вандалов, — сказала Шкуркина, отметив, что служба безопасности вуза изучает записи видеокамер.

Позже стало известно, что также был нанесён ущерб могиле Канта и мемориальной табличке на Ленинском проспекте Калининграда, обозначающей место, где стоял дом Канта. Полиция проводит проверки по факту инцидентов.

Памятник Канту был установлен в Кёнигсберге (нынешнем Калининграде), на его родине. Бронзовая скульптура была создана в Берлине по проекту скульптора Христиана Рауха в 1857 году. В 1864-м памятник установили на улице Принцессиненштрассе. В 1884 памятник перенесли на Парадеплатц. Монумент бесследно пропал во время Второй мировой.

Памятник воссоздали в 1992 году. Он был открыт 27 июня 1992 года в сквере перед зданием университета — рядом с тем местом, где с 1884 года стоял оригинал памятника.