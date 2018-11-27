Дело главврача роддома, где умер малыш, передали в центральный аппарат СКР

Уголовное дело против главврача калининградского роддома № 4, где скончался новорождённый, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

— По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в целях объективного, всестороннего и эффективного расследования уголовное дело в отношении и.о. главного врача ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области № 4" передано в центральный аппарат ведомства, — поясняет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что следствие проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти малыша. СК также проверит обстоятельства подделки медицинских документов. В частности, истории родов, куда, по версии следствия, по указке главврача внесли ложные данные о гибели ребёнка.

Как уже сообщал Лайф, следствие считает, что главврач указала медперсоналу не давать новорождённому ребёнку дорогостоящее лекарство. Кроме того, врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок якобы родился мёртвым. Её сначала поместили в СИЗО, однако затем областной суд Калининграда отпустил медика под домашний арест. Женщине запретили пользоваться телефоном, выходить в Сеть, а также установили ограниченное время прогулок.