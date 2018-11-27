Юрист усомнился в законности блокировки переводов на небольшие суммы

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Юрист усомнился в законности блокировки переводов на небольшие суммы

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

По его словам, не существует законов или внутренних правил банков, запрещающих денежные переводы.

Банки не имеют права требовать от клиентов обоснования для денежных переводов. Об этом заявил адвокат, специализирующийся на корпоративном и налоговом праве Дмитрий Ицков.

— Такие действия являются в принципе неправомерными. Клиент может осуществлять любые операции, которые не противоречат законодательству и правилам банка, — рассказал он в интервью изданию Daily Storm.

При этом даже в случае блокировки карты банк не имеет права запретить клиенту забрать деньги с физического счёта. Если финансовая организация сомневается в легальности происхождения денег на счету у клиента, то она должна действовать согласно закону о легализации денежных средств. Однако не существует ни одного нормативного акта или внутреннего правила банка, запрещающего переводы. Ицков полагает, что банки действуют исключительно в собственных интересах, рассчитывая получать комиссию с переводов.

— Когда есть подозрение на предпринимательскую деятельность, банк хочет, чтобы физическое лицо открывало счёт индивидуального предпринимателя, и тогда с каждого перевода, поступающего на такой счёт, банк имел бы комиссию, — рассуждает он.

По словам юриста, есть четыре инстанции, куда может обратиться клиент в этом случае: Центробанк, прокуратура, Общество защиты прав потребителей и сам банк. Однако весьма вероятно, что необходимая помощь будет оказана только спустя время.

Напомним, в СМИ стали появляться сообщения, что несколько российских банков начали требовать предоставление документов, которые подтверждают обоснованность денежных переводов. Сообщалось, что речь идёт о переводах между физлицами на сумму не более 1000 рублей.

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