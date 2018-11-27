Дешевле и просторнее. "АвтоВАЗ" начал продажи обновлённого хетчбэка Lada Xray

Обновлённый автомобиль получил модернизированный салон и новую базовую комплектацию.

Российская компания "АвтоВАЗ" объявила о старте продаж обновлённого хетчбэка Lada Xray. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Обновлённый автомобиль получил модернизированный салон и новую базовую комплектацию. Благодаря этому он подешевел на 40 тысяч рублей. Салон автомобиля был увеличен на 25 мм, и это позволило обеспечить дополнительное пространство для пассажиров на заднем ряду сидений.

Комплектация Standard оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой коробкой передач. Она обойдётся минимум в 589 900 рублей.

Классическая же комплектация стартует от 629 900 тысяч рублей. Эта версия будет дополнена сиденьем водителя с регулировкой по высоте. Стоимость комплектации Comfort, где будет мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, стартует от 687 тысяч рублей.