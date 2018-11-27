Ковальчук: Курчатовский институт сделает всё для успешной реализации проектов

Он также отметил, что исследовательский центр приступил к реализации проекта, который обозначит переход к новому техническому укладу.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил, что институт сделает всё для сохранения Россией лидирующих позиций.

— Для меня огромная честь получить такую высокую награду здесь, в Кремле, но я считаю, что эта награда — награда многим поколениям "курчатовцев". В этом году исполнилось 75 лет нашему институту. Он изначально возник для реализации атомного проекта, точнее — для создания ядерного оружия, — отметил Ковальчук.

Он подчеркнул, что институт остаётся лидером на мировой научной арене и продолжает вносить существенный вклад в обороноспособность и суверенитет страны. По его словам, "курчатовцы" уже приступили к реализации масштабного проекта, который превосходит атомный и обозначит переход к новому технологическому укладу, основой которого станут природоподобные технологии, находящиеся внутри естественного ресурсооборота природы.

Ковальчук подчеркнул, что Курчатовский институт сделает всё для того, чтобы обеспечить лидирующие позиции России, а также успешно реализовать проекты.