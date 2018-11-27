Основа выживания. Путин заявил, что России нужны прорывные открытия и разработки

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Основа выживания. Путин заявил, что России нужны прорывные открытия и разработки

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов  

России нужны прорывные открытия и разработки, ведь обеспечение технологического лидерства — это основа выживания для нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Нам нужны прорывные открытия, разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, — сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

Лидер страны добавил, что технологии и образование должны сквозной линией проходить через все нацпроекты и государственные программы. Владимир Путин напомнил, что есть специальный нацпроект "Наука", на реализацию которого всего будет выделено 635 млрд рублей.

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