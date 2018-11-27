Путин заявил, что в сфере науки нужно финансировать живые исследования

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Путин заявил, что в сфере науки нужно финансировать живые исследования

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Российский лидер Владимир Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию заявил, что в научной сфере нужно финансировать живые исследования в интересах страны, а не административные издержки.

— Нам нужно финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах нашей страны — экономики и граждан, — сказал президент.

На этом же заседании глава государства ранее заявил, что Россия нуждается в прорывных открытиях, так как это основа выживания для нашей страны.

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